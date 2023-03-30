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Mehmet Aslantuğ, TİP’ten milletvekili adayı oldu

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Mehmet Aslantuğ, TİP’ten milletvekili adayı oldu
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Oyuncu Mehmet Aslantuğ, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) milletvekili adaylık teklifini kabul etti.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Aslantuğ'un adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Baş, paylaşımında, "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
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