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Mehmet Ali Erbil, aşkını ilan etti

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Mehmet Ali Erbil, 2 yıldır birlikte çalıştığı kendisinden 40 yaş küçük stilisti Melike Çamlıoğlu'yla canlı yayına katılarak aşkını ilan etti

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Mehmet Ali Erbil, aşkını ilan etti

 
Taciz olaylarıyla gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2 yıldır çalıştığı 25 yaşındaki stilistiyle aşk yaşadığını canlı yayında itiraf etti.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı özel mesajları ifşa ederek tacize uğradığını iddia etmişti. Ronay'ı taciz ettiği iddiası ile yargılanan ünlü şovmen bu kez yaşadığı aşkla gündeme geldi.
ARALARINDA 40 YAŞ FARK VAR
Mehmet Ali Erbil, 2 yıldır birlikte çalıştığı stilisti Melike Çamlıoğlu'yla canlı yayına katılarak aşkını ilan etti. Aralarında 40 yaş olmasını problem yapmayan çift ilişkileri hakkında bomba açıklamalarda bulundu.
"AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ"
Beyaz Magazin adlı programa genç sevgilisiyle bağlanan Mali, şunları söyledi; "Kendisi stilistimdi benim. Bütün sahne kıyafetlerimi yapıyordu. Bir tek benim kıyafetlerimi tasarlamıyor özellikle Arabistan, Lübnan, Ürdün gibi birçok ünlü sanatçının stilistliğini yapıyor. Baktık ki kullandığı kumaşlar çok yumuşak. Erkekler yaratıcı kadınlardan hoşlanıyor. Aynı dili konuşuyoruz, aramızda yaş farkı var ama."
"ONU GİYDİRMEK ÇOK GÜZEL"
Melike Çamlıoğlu "Biz de bu vesileyle tanıştık. Onu giydirmeye başladım. Onu giydirmek çok güzel" dedi. Sunucunun "Mehmet Ali ile en çok neyi yapmaktan zevk alıyorsun?" sorusuna "Olayları yorumlamaktan çok keyif alıyorum. Çünkü onun zaten zekası su götürmez bir gerçek. Bir anda gelişen olaylardan sonra aşk gelişti" diyerek ilişkilerini anlattı.
 
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