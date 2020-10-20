Mavi kediler görenleri şaşırttı

Halkalı'da bir sitenin otoparkına dökülen boya nedeniyle çok sayıda kedi maviye boyandı. Mavi kediler gören vatandaşları şaşırttı.

İstanbul Halkalı’da maviye boyanmış çok sayıda kedi görenleri şaşırttı.Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerce bir sitenin otoparkına mavi boya döküldü.Boyanın döküldüğü alanda dolaşan onlarca kedi boyadan etkilenerek maviye döndü.Kedilerin görüntüsü çizgi film karakteri ‘Şirinleri’ anımsattı. Mavi olan kediler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da büyük bir şaşkınlıkla izlendi.Kedilerin boyanmasına çok şaşıran ve kendisinin de evde kedileri olduğunu belirten Bülent Esmer “Daha önce mavi kedi görmemiştim biz de bir hayvansever olarak çok şaşırdık. Bunu bilerek yaptılarsa kınıyoruz. Boya atılmasından ziyade bilerek de boyanmış gibi bir halleri var. Sonuçta kedi kendini bu kadar boyayamaz yazık günah. Bunu yetkililere haber vereceğiz, veterinerlerimiz var burada belki sahiplenmek isteyenler olacaktır” diye konuştu.