Marmaris'teki Orman Yangını Rüzgârın Etkisiyle Geniş Bir Alana Yayıldı

Marmaris'in Yalancıboğaz bölgesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Türkiye, geçtiğimiz birkaç yıldan bu yana korkunç orman yangınları ile mücadele ediyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelen uzun süreli yangınlar önemli yeşil alanların yok olmasına ve bu bölgelerde yaşayan çok sayıda canlının yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Bununla birlikte yangınlar nedeniyle kamuoyunda büyük tartışmalar yaşanmıştı. Özellikle yaz sıcaklarının orman yangınlarının çıkmasında etkili olduğu ifade ediliyordu… Ne yazık ki, bugün öğlen saatlerinde Muğla’nın Marmaris ilçesinden bir yangın haberi daha geldi. Marmaris’in Yalancıboğaz bölgesindeki kızılçam ağaçları ile çevrili alanda başlayan yangın bölgede panik ve korkuya sebep oldu. Yangının rüzgârın da etkisi ile kısa sürede yayıldığı söyleniyor. Bununla birlikte yangına havadan karadan müdahale ediliyor. Detaylara birlikte bakalım…

Marmaris’in Yalancıboğaz bölgesinde çıkan orman yangını öğlen 12.30 sularında başladı

Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Ayrıca bölgede etkili olan rüzgâr nedeniyle alevlerin kısa sürede yayıldığı ifade ediliyor. Ormanlık alanda hızlı bir şekilde büyüyen yangın nedeniyle ortaya çıkan dumanlar ilçe merkezinin farklı noktalarından görülebiliyor.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığına doğru ilerleyen yangının üsse ulaşmasından endişe ediliyor

Bu nedenle İzmir, Denizli ve Antalya’daki ekiplerden hava takviyesi isteniyor.

Yalancıboğaz bölgesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları başladı

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 13 helikopter ve 8 uçağın havadan, 6 dozer ve 20 arazözün karadan destek verdiği söndürme çalışmalarına çok sayıda orman ve belediye çalışanı da katılıyor. Muğla Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve çok sayıdaki gönüllü de söndürme çalışmalarında görev alıyor.

Kısa sürede etkisini artıran rüzgâr yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor

Buna karşın Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Marmaris’te meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan bütün gücümüzle müdahale ediyoruz. Son alev sönene kadar mücadelemiz devam edecek.” ifadelerine yer verildi.

Marmaris ilçesinde başlayan orman yangını sosyal medyanın da gündeminde

Yangının daha da büyümesinden ve kontrol altına alınamamasından endişe duyan çok sayıdaki bölge sakini ve sosyal medya kullanıcısı korkutan yangına dair çeşitli görüntüler paylaşıyor. İşte yangına dair bazı sosyal medya paylaşımları…