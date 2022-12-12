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Marmaris'te vahşet

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu. Söz konusu evde yaşadığı iddia edilen şahıs ise gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akarca, 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere akıl hastanesine gönderildi

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Marmaris'te vahşet
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir evde çok sayıda hayvan ölüsü buldu.

Evinde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu: Akıl hastanesine sevk edildi - 1

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Psikiyatri uzmanı raporuna göre, akıl sağlığı yönünden gözlem altına alınması gerektiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Akarca, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

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