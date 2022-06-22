Marmaris'te orman yangını: Büyük ölçüde kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangını sürüyor. Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden yangına havadan 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına ilişkin son açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Kirişci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde dün akşam saat 20.00 sıralarında başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte, gece saatlerinde ara verilen, havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı.

Şu anda alevlere karadan 1494 personel, 363 araç ve 39 iş makinasıyla müdahale ediliyor. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 20'ye yakın TOMA da çalışmalara destek veriyor. Havadan müdahale ise 20 helikopter ve 14 uçak ile yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları takip etmek üzere bölgede. Söndürme çalışmalarıyla ilgili kısa bir süre önce açıklama yapan Kirişci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Ardından Orman Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama geldi. Açıklamada, "Marmaris yangınının kontrol altına alınmasında sona yaklaşıldı” denildi.

İki bakan gece saatlerinde açıklama yapmıştı. Kirişci, "Helikopterle yukarıdan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu, ürkütücü değildi" dedi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyleyen Soylu ise "Doğal sebeple mi, yoksa bir kamp sebebiyle mi çıktı, yoksa bir sabotaj mı var? Bütün bunları değerlendiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yetkilileri ise saat 20.02'de başlayan yangına 8 dakikada müdahale edildiğini açıkladı.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.