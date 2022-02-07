banner762
55 0
15 0
 
Hızlı internet için engel devlet mi?
Hızlı internet için engel devlet mi?
13 0
U14 Karması Karaman yolcusu
U14 Karması Karaman yolcusu
14 0
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
Eşini açık artırma sitesinden satışa çıkardı
109 0
Köpeklerinin tüylerinden atkı ve bere dikiyor
Köpeklerinin tüylerinden atkı ve bere dikiyor
40 0
20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
24 0
banner797

Marmara'nın güneyinde ciddi bir stres birikiyor

banner476

Gemlik Körfezi'nde dün meydana gelen depremi değerlendiren Prof. Naci görür, "Marmaranın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" dedi.

banner714
Marmara'nın güneyinde ciddi bir stres birikiyor

 

Bursa'da Gemlik Körfezi'nde dün 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğünü AFAD 3,9; Kandilli ise 4,1 olarak duyurdu.

Sarsıntının olası Marmara depremi üzerine etkileri merak edilirken jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi.

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Görür, depremin Gemlik Fayına bağlı olabileceğini belirtti.

Görür, "Gemlik Fayı KAF’ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmaranın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

 

 BİR AYDA 12 DEPREM

AFAD verilerine göre; Gemlik Körfezi ve çevresinde son bir ayda 12 deprem meydana geldi. Bu depremlerden ikisinin büyüklüğü 3'ün üzerinde oldu.

 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.