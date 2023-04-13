Mansur Yavaş'tan örnek maaş kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs’a kadar seçim çalışmaları yapacağı için belediyeden maaş almayacağını açıkladı

Millet İttifakı'nda adaylık süreci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması planı ile çözülmüştü.

Yavaş ve İmamoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim çalışmalarına katıldı. Yavaş bu süreçte maaşıyla ilgili radikal bir karar aldı.

Gazeteci Fikret Bila, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kararını köşesinde kaleme aldı.

Fikret Bila şunları yazdı:

'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs’a kadar seçim çalışmaları yapacağı için belediyeden maaş almayacağını açıkladı. Yavaş ayrıca cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine atandığı zamanda çift maaş almayacaklarını da duyurdu.

Bu karar halkın özlediği dürüstlük açısından örnek alınması gereken bir karardır. Bugünkü iktidarın iki temel özelliği düşünülürse Yavaş’ın aldığı kararın önemi daha iyi anlaşılır'

Ak Parti'nin seçimlerde devlet olanaklarını kullandığını yazan Bila, "tüm devlet gücünü ve kurumlarını arkasına alarak seçimlere girmek" diye değerlendirdi.

