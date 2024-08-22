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Manisa’da Türkiye’yi ayağa kaldıran şiddet: “Annesiz büyüdüm, 14 yaşından beri şiddet görüyorum”

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Türkiye’yi ayağa kaldıran Manisa’daki kadına şiddet görüntüleriyle ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. 19 yaşındaki bir çocuk annesi hamile kadının, 14 yaşından beri zanlıdan şiddet gördüğü öğrenildi. Tedavisi tamamlanan genç kadın, koruma altına alındı.

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Manisa’da Türkiye’yi ayağa kaldıran şiddet: “Annesiz büyüdüm, 14 yaşından beri şiddet görüyorum”
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Manisa’da Türkiye’yi ayağa kaldıran şiddet: “Annesiz büyüdüm, 14 yaşından beri şiddet görüyorum” - 1

Annesiz büyüdü, 14 yaşında Yılmaz Akman ile birlikte yaşamaya başladı.

Ancak sık sık şiddet gördü.

Bugün 19 yaşında olan bir çocuk annesi, son olarak hamileyken sokak ortasında öldüresiye dövüldü.

Tedavisi tamamlanan kadın, koruma altına alındı.

Manisa’da Türkiye’yi ayağa kaldıran şiddet: “Annesiz büyüdüm, 14 yaşından beri şiddet görüyorum” - 2

Türkiye'nin gündemine oturan olay, Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşandı.

37 yaşındaki Yılmaz Akman, bir süre önce ayrıldığı 19 yaşındaki Sudenaz A’yı köye götürmek istedi.

Ardından hamile kadını yumrukla yere düşürdü.

Sudenaz A, sokağın ortasında 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde dakikalarca dövüldü.


Manisa’da Türkiye’yi ayağa kaldıran şiddet: “Annesiz büyüdüm, 14 yaşından beri şiddet görüyorum” - 3

Bebeğini korumak için sırtını dönen, yüzünü kapatmaya çalışan genç kadın, çığlıklarla yardım istedi.

Çevredekiler ilk anlarda duyarsız kaldı. Daha sonra bir kişi, zanlıyı uzaklaştırmaya çalıştı. Bunun üzerine esnaf da olaya dahil oldu, yaralı kadın kurtarıldı.


Manisa’da Türkiye’yi ayağa kaldıran şiddet: “Annesiz büyüdüm, 14 yaşından beri şiddet görüyorum” - 4

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya paylaşımında hem saldırıyı kınadı hem de çevredekilerin duyarsızlığına tepki gösterdi.

Çelik, “Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir.” ifadesini kullandı.


Manisa’da Türkiye’yi ayağa kaldıran şiddet: “Annesiz büyüdüm, 14 yaşından beri şiddet görüyorum” - 5

18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman, tutuklandı.

Tedaviye alınan Sudenaz A. taburcu oldu.

Valilik, sağlık durumu iyi olan hamile kadının koruma altına alındığını açıkladı.


Manisa’da Türkiye’yi ayağa kaldıran şiddet: “Annesiz büyüdüm, 14 yaşından beri şiddet görüyorum” - 6

“HAMİLE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Olay sonrası mağdurun ve saldırganın ifadesi ortaya çıktı.

Zanlı, “Sudenaz beni kurtarın diye bağırınca ona yumruk attım. Hamile olduğunu da biliyordum.” dedi.


Manisa’da Türkiye’yi ayağa kaldıran şiddet: “Annesiz büyüdüm, 14 yaşından beri şiddet görüyorum” - 7

Mağdur ise “Köye dönmeyi başta kabul ettim. Ağabeyinin arabasına bindim. Ancak sonra vazgeçtim. Araçtan inip yürürken saldırıya uğradım.” ifadesini kullandı.

Zanlıdan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan şiddet görüntüleri için Manisa Valiliği'nden açıklama geldi.

Sudenaz A’nın koruma altına alındığı belirtildi.


Manisa’da Türkiye’yi ayağa kaldıran şiddet: “Annesiz büyüdüm, 14 yaşından beri şiddet görüyorum” - 8

“14 YAŞINDAN BERİ ŞİDDET GÖRÜYORUM”

Bugüne kadar yaşadıklarını anlatan Sudenaz A, 14 yaşından beri şiddet gördüğünü ve birçok kez şikayette bulunduğunu söyledi, “Annesiz büyüdüğüm için ona tutunmuştum. Yüzümde onun dayaklarından kaynaklanan bir sürü iz var.” dedi.

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