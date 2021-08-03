Manavgat'tan acı kare

Manavgat’taki yangında hayatını kaybeden Yiğitokur çiftinin köpekleri evin önünden ayrılmıyor. Köpeğin patilerinde ise yanık izleri var



Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında hayatını kaybeden Fahri Yiğitokur ve Andrea Hartmann Yiğitokur çiftinin köpeklerinin evin önünden ayrılmadığı, patilerinde ise yanık izleri olduğu görüldü.

Manavgat'ta 5 gündür süren orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde bir çift ölü bulundu. Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinin 300 metre uzağında cansız bedenlerine ulaşıldı.

Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur çiftinin, toprak yoldan köyün su deposuna kaçmak isterken burada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Çiftin köpeklerinin ise evin önünden ayrılmadığı, patilerinde ise yanık izleri olduğu görüldü. Köpeği, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nden Ece Kocaoğlu ve Ceyhun Güven'in teslim alarak, veteriner kliniğinde tedavi ettireceği, sonrasında derneğin İstanbul'daki çiftliğine götüreceği belirtildi.

