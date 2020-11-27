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Malatya'da 4,7'lik deprem

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Malatya Pütürge'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vali Baruş şu ana kadar bildirilen herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyledi.

Malatya'da 4,7'lik deprem

 

Malatya'da saat 11.27'de bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Pütürge ilçesi, büyüklüğü ise 4,7.

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 6,9 kilometre olarak kaydedildi.

İlk belirlemelere göre deprem can ya da mal kaybına yol açmayan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

VALİDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, Pütürge merkezli depremin kent genelinde hissedildiğini belirtti. Baruş, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz" dedi.

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