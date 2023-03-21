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Lüks araç konvoyu ile adaylık başvurusu

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Kastamonu'da avukat Devlethan Yazımcı, AKP'den aday adayı olmak için başvuru yapmaya lüks araçlarla gitmesi dikkat çekti

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Lüks araç konvoyu ile adaylık başvurusu
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Türkiye’de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili olabilmek için aday adayları ortaya çıkmaya başladı.
AKP’den milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapmaya lüks araçlardan oluşan kalabalık bir araç konvoyu ile giden avukat Devlethan Yazımcı, bir de klip hazırlatarak bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda araç konvoyunun yanı sıra eşiyle birlikte başvuru yapmaya giden Yazımcı’nın kendisine destek verenleri selamlaması ve teşekkür etmesi yer aldı.
Öte yandan Yazımcı’nın lüks araçlarla aday adaylığı başvurusuna gitmesine sosyal medyada vatandaşlar tepki gösterdi. Tepkisini de sosyal medyada dile getiren  kullanıcılarından biri “Milletvekili olmadan böyle; olursa siz düşünün artık” diye yazdı
 
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