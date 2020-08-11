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Leylekler için 3 mahalle elektriksiz kaldı

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Balıkesir'de yüksek gerilim hatları üzerine konan leyleklerin akıma kapılıp telef olmaması için 3 mahalleye bir süre elektrik akımı verilmedi

Leylekler için 3 mahalle elektriksiz kaldı

 

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde göç yolları üzerindeki yüksek gerilim hatları üzerine konan leyleklerin akıma kapılıp telef olmaması için 3 mahalleye bir süre elektrik verilmedi.
Leylekler için 3 mahalle elektriksiz kaldı - 2
Avrupa'dan Afrika'ya göç eden yüzlerce leylek, ilçeye bağlı Karacalar, Derecikören, Pelitören mahallelerindeki elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına kondu.
Leylekler için 3 mahalle elektriksiz kaldı - 3
urumu fark eden Karacalar Mahallesi Muhtarı Arif Anar, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, leyleklerin akıma kapılmaması için elektrikleri kesti.


Leylekler için 3 mahalle elektriksiz kaldı - 4
Yaklaşık 3-4 saat süren kesintinin ardından leyleklerin bölgeden ayrılmasıyla mahallelere yeniden elektrik akımı sağlandı.
Leylekler için 3 mahalle elektriksiz kaldı - 5
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, leyleklerin ölümüne sebep olunmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Leylekler için 3 mahalle elektriksiz kaldı - 6
Leyleklerin sabaha karşı uçarak bölgeden ayrıldığını anlatan Yavaş, "Memleketimizi korumak, kollamak, bölgemizdeki doğal yaşamı desteklemek, belediye olarak da bizim en büyük görevimiz. Doğal şehir, doğal varlıklarla çok daha güzel." diye konuştu.
Leylekler için 3 mahalle elektriksiz kaldı - 7
Karacalar Mahallesi Muhtarı Arif Anar da zarar görmesini istemedikleri leyleklerin geçişi tamamlanana kadar elektriksiz kalmaya razı olduklarını söyledi.
Leylekler için 3 mahalle elektriksiz kaldı - 8
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