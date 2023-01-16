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Lahitte 2 bin 500 yıllık aşk mesajı

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Bursa'da resmi açılışa gün sayan İznik Arkeoloji Müzesi'nde birbirinden değerli parçalar var. Onlardan biri üzerinde taşıdığı duygu yüklü mesajla diğerlerinden ayrılıyor. Romalı bir kadının savaşta hayatını kaybeden sevgilisi için yazdığı aşk mesajı gün yüzüne çıktı. Arkeologlar tarafından çevirisi yapılan bu mesaj şimdiden en çok merak edilen eserlerden biri oldu.

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Lahitte 2 bin 500 yıllık aşk mesajı

Bursa'da ulaşılan lahite kazınmış aşk mesajı bulundu.


Lahitte 2 bin 500 yıllık aşk mesajı - 2

Yapımı tamamlanan İznik Arkeoloji Müzesi resmi açılışa gün sayıyor.

Bölgeye özgü çok önemli tarihi eserlerin sergileneceği müzede birbirinden değerli parçalar var. Onlardan biri Büyük İskender'in generallerinden Antigonos'a ait lahit.


Lahitte 2 bin 500 yıllık aşk mesajı - 3

İşlemelerle kaplı lahitte Roma harfleriyle yazılmış mesaj dikkat çekiyor.


Lahitte 2 bin 500 yıllık aşk mesajı - 4

Arkeologlar tarafından çevirisi yapılan 2 bin 500 yıllık mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Ben üzgün Arete, bütün benliğimle Antigonos’un mezarı başından sesleniyorum. Üzüntüden saçlarımı yoluyor ve duygularımı ağlayarak gösteriyorum. Bu kötü talih, bu ölüm, bu seçkin adamı özgür bıraktı. Yerine beni tutsak etti."


Lahitte 2 bin 500 yıllık aşk mesajı - 5

Lahit şimdiden İznik Müzesi'ndeki en merak edilen eserlerden biri oldu. Müzede Roma kahramanlarına ve soylu ailelere ait bir çok lahit bulunuyor.

Neolitik Çağ’dan bu yana Bursa ve çevresinin tanıklık ettiği kültürel değişim de müzede ziyaret edilecek.

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