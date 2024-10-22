“Kuvözde bebeğimin ölü halini gösterdiler”

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) 8 bin lira alabilmek için 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi hakkında, her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor

Türkiye yenidoğan çetesini konuşmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 8 bin lira alabilmek için 12 bebeğin ölümüne neden olan çeteye ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul’da 9 hastanenin hizmetine son verildi.

Özel Silivri Kolan Hospital, Özel Güney Hastanesi, Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Bağcılar Medilife Hastanesi mühürlendi, bu hastanelerin tabelaları indirildi.

Bu hastanelerdeki hastalar, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edildi.

Skandala adı karışan 3 hastanedeki ambulansların ruhsatları da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) 8 bin lira alabilmek için 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi hakkında, her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Hazırlanan iddianamede, örgütün ölümüne sebep olduğu bebeklerin babalarının ifadeleri yer aldı. İfadelere göre, örgüt üyeleri “Annenin durumu kritik.”, “Bebek burada kalırsa ölür.” ve “Yoğun bakımlarımız dolu.” gibi yalanlarla aileleri şebekenin faaliyet gösterdiği hastanelere sevk etti.

112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bebeklerini kaybeden babaların ifadelerine yer verildi.

Yabancı uyruklu müşteki B.N.O. tercüman aracılığıyla alınan ifadesinde, 5 aylık kızını öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle 14 Ocak 2024’te Beylikdüzü Medilife Hastanesi’ne götürdüğünü, yapılan testler sonucu bebeğinin hastaneye yatırılmasının uygun görüldüğünü söyledi.

Bebeğinin bir gün normal odada kaldığını, ertesi gün yoğun bakım ünitesine alındığını belirten B.N.O, üçüncü günün sonunda doktorun, “Burası bir aylık bebekler için. Sizin bebeğiniz burada kalırsa ölür. Ona yeni bir hastane bulun.” dediğini dile getirdi.

“2 HAFTA SONRA SAĞLIĞINA KAVUŞUR” DEDİLER

B.N.O, yoğun bakımdan sorumlu doktorun ise kendilerini günlük ücreti 7 bin lira olan Beylikdüzü Birinci Hastanesi’ne yönlendirdiğini ve bebeğin 2 hafta tedavi sonucunda sağlığına kavuşacağını söylediğini aktardı.

Bebeğinin 17 Ocak’ta ambulansla sevk edildiğini ve 5 günlük yatış ücreti olan 35 bin lirayı peşin ödediğini kaydeden B.N.O, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bebeğimi yenidoğan yoğun bakım ünitesine aldılar. Orada kuvöze koyduklarını gördüm. Benden bazı medical malzemeler olduğunu düşündüğüm şeyler istediler. Biberon, şampuan, bebek bezi ve bazı ilaçlar aldım.

Ertesi gün sabah 08.00'de aradılar ve bebeğimin durumunun kötü olduğunu, hastaneye gelmemiz gerektiğini söylediler. Hastaneye gittiğimde bebeğimin sabah 06.00 sıralarında öldüğünü, geri döndürmeye çalıştıklarını ama başarılı olmadıklarını söylediler.

Bebeğimi görmek istediğimde, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde bebeğimin ölü halini gösterdiler.”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede müşteki olarak yer alan babalardan M.H.K, 13 Kasım 2023’te 28 haftalık hamile olan eşi Z.K. ile tansiyon rahatsızlığı üzerine Esenyurt’taki Özel Esencan Hastanesi’ne gittiklerini anlattı.

Burada 4 saat bekletildikten sonra, “Yoğun bakımlarımız dolu.” denilerek, Esenler’deki Özel Güney Hastanesi’ne yönlendirildiklerini belirten M.H.K, eşinin hastaneye ait özel ambulansla diğer hastaneye sevk edildiğini anlattı.

HASTANEYE GELİR GELMEZ 8 BİN LİRA İSTEDİLER”

Hastaneye gittiğinde kendisini veznede çalışan kadın bir personelin karşıladığını anlatan adam, “Eşimin, ambulansla hastaneye gelir gelmez hayati tehlikesinin olduğunu ve acil doğuma aldıklarını söyleyerek, benden 8 bin TL istediler.” dedi.

“ÜÇÜNCÜ GÜN ÇOCUĞUMUZ VEFAT ETTİ”

Doğumun ardından eşi ile çocuğunun 3 gün hastanede kaldığını anlatan M.H.K., “Çocuğum yoğun bakım ünitesinde kaldığı süre zarfınca iki kez Dr. Songül Hanım tarafından bilgilendirildim. Bana bebeğimin iyi olduğu bilgisi Songül Hoca tarafından verildi.” dedi. M.H.K., ikinci gün ise durumun değiştiğini anlattı. Baba M.H.K., ikinci gün kendisine çocuğunun durumunun kötüleştiğinin söylendiğini aktardı.

M.H.K., “Üçüncü gün olan 16 Kasım 2023 günü, gece 04.00 sıralarında da çocuğumuz vefat etti. Vefat haberini öğrendikten sonra hastaneden çıkış işlemlerini yaparak ayrıldık.” ifadelerini kullandı.

Müşteki baba E.K. ifadesinde, 26 Kasım 2023’te, eşi S.K’yle doğum için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittiklerini ve aynı gün bebeklerinin doğduğunu söyledi.

Doktorların doğumdan sonra bebeğin durumunun iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntısının olmadığını söylediklerini aktaran E.K, “27 Kasım'da bebeğimin doğumuyla ilgilenen N.T. isimli doktor bize bebeğin durumunun kötüleştiğini ve acil olarak sevk edilmesi gerektiğini söyledi.” dedi.

Saat 03.00-04.00 sıralarında bebeğinin Özel Bağcılar Medilife Hastanesi’ne sevk edildiğini anlatan baba, “Bu sırada bebeğimin rahatsızlığı ile alakalı herhangi bir tanı konulmamıştı.” ifadelerini kullandı.

SEVK SONRASI 3 BİN LİRA ÖDEME İSTEDİLER

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi’nde bebeğiyle ilgilenen şüpheli doktor Dursun Eryılmaz’ın, kendilerine bebekte kalp yetmezliği olduğu ve metabolik hastalık bulunduğu bilgisini verdiğini belirten E.K. şunları kaydetti:

“Eğer yaşarsa yüzde 80 ihtimalle bebeğin engelli olacağını ya da öleceğini söylediler. Dr. Dursun Eryılmaz, bebeğime anne sütü vermek için beni eşimin yanına gönderdi. Eşimin yanına giderken hastaneden tekrardan arandım ve bebeğimin durumunun kötüleştiğini, acil olarak hastaneye geri dönmem gerektiğini söylediler.

Ardından hastaneye gittim ve bebeğim hala yaşıyordu. Bana bebeğimin durumunun kötü olduğunu söylediler. Dışarıdan özel bir doktorun gelerek bebeğimi muayene edeceğini, bunun karşılığında da 3 bin TL civarı ödeme yapmam gerektiğini söylediler. Bebeğim ertesi gün vefat etti."

2 AY YOĞUN BAKIM SONRASI YAŞAMINI YİTİRDİ

Müşteki Y.K, Yalova'da 2023 yılı ağustos ayında eşi S.K'nin, erken doğum yapacağı gerekçesiyle bebek yoğun bakımı olan İstanbul'daki Özel Bağcılar Medilife Hastanesi’ne sevk edildiğini kaydetti.

Y.K, 15 Ağustos'ta dünyaya gelen bebeğinin bağırsaklarının anne karnında çürüdüğü söylenerek ameliyat edildiğini, yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra 19 Ekim 2023'te vefat ettiğini belirtti.