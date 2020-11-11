Kuşadası Körfezi'nde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kuşadası Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde saat 9.49'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



İzmir'in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.