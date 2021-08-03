Manavgat’ta yangının etraflarını sarması nedeniyle 14 kişi, gezi teknesiyle göle açıldı. Etraftaki tüm ormanlık alanlar yanarken, dumanlar arasında kalan 14 kişi, tekneyle 6 saat boyunca gölde dolaştı. Hatice Enhoş, "Gölün içerisindeki küllü, kömürlü sudan içtik. Kabus gibi bir geceydi" diye konuştu







Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gündür devam eden orman yangını nedeniyle birçok kişi, evinden ve iş yerinden oldu. Yüzlerce hektar ormanın da yandığı ilçede alevlerden en çok etkilenen noktalardan biri de Güzelyalı Mahallesi oldu. Manavgat Baraj Gölü kenarındaki mahallede birçok ev ve işyeri yangında hasar görürken, mahallenin bir bölümünde 5 gün önce başlayan elektrik ve su kesintisi devam ediyor.

Mahallede göl kenarındaki restoranın işletmecisi Hatice Enhoş, yangının ikinci günü akşamı, iş yerlerine ulaşamayacağını düşündü ancak şiddetli rüzgar nedeniyle göldeki teknesine hasar gelmesin, diye beklemeye başladı. Bir süre sonra karşısındaki dağda dumanı fark eden Enhoş, eşini uyandırarak, mahalleden aracıyla çıkamayan çocuklarını da yanına çağırdı. Alevler bir anda etrafı sarıp, iş yerlerine doğru gelince Enhoş ve beraberindeki 13 kişi, gölde bağlı gezi teknesine bindi.

Tekneyle göle açılan grup, 112'yi arayıp yardım istedi. Bu sırada alevler, gölün etrafındaki tüm ormanlık alanlara sıçrayınca grup, tekneyi bağlayacakları yer bulamadı. Yoğun dumandan kaynaklı görüş seviyesinin düştüğü gölde bebek, çocuk ve yaşlıların bulunduğu teknedekiler için korku dolu gece başlamış oldu.

Tekneyle saatler süren dolanma devam ederken, yoğun dumandan etkilenen grup, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine koltuklardaki süngerleri kesip, ıslattıktan sonra ağız ve burunlarını kapatıp dumandan korunmaya çalıştı. Yaklaşık 6 saat sonra sabahın ilk saatlerinde grup, tekneyle restorana döndü. Karaya indiklerinde birbirlerine sarılıp ağlayan gruptakiler, yangının restoranın yanına kadar geldiğini ancak iş yerlerine hasar vermediğini görünce sevindi.

Yangının kendilerine doğru geleceğini düşünmediklerini söyleyen Hatice Enhoş, yaşadıklarını “O gece burada yangın yoktu ama rüzgardan dolayı tekneyi beklemek için uyumadım. Bir anda karşıdan siyah duman yükseldi" diye anlattı.

Enhoş "Eşimi uyandırdım ve çocuklarımızı çağırdık hemen. 2,5 yaşında torunum ve yaşlı annemi gitmeleri için arabaya bindirdik ama araç, alevler nedeniyle gidemediği için geri döndüler. Onlar da burada kalmak zorunda kaldı. Alevler üzerimize doğru gelince bota binerek tekneye gittik ve açıldık. Tekneye binip açılınca gölün dört bir tarafı yanmaya başladı" dedi.

Hatice Enhoş "İnsanı zehirleyecek cinsten duman ve neredeyse 80 kilometre süratle esen fırtına vardı" diye konuştu.

Kurtarılmak için sosyal medyadan mesaj yazıp, yayın yaptığını belirten Enhoş, “'Beni kurtarmayın; 2,5 yaşında bebeğimiz var, onu kurtarın. Ya dumandan ya ateşten öleceğiz' dedim. Gölde tur attık sürekli" diye konuştu.

Enhoş "Bir arkadaşımız 'Bottaki can yeleklerini kesin. İçerisindeki süngerleri ıslatıp ağzınızı ıslatın' dedi ama o fayda olmayınca minderleri kesip süngerlerini bu şekilde kullandık" dedi. İskeleye çıkınca çok sevindiklerini söyleyen Enhoş, “Dumandan boğazlarımız kuruduğu için gölün içerisindeki küllü, kömürlü sudan içtik. Kabus gibi bir geceydi. Herkes 'imdat' dedi ama imdada yetişen olmadı" dedi.



