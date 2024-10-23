MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröristbaşı Meclis'te konuşsun" çıkışının siyaset gündemine oturdu.

MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, "Kulaklarıma inanamadım… Bebek katili, terörist başını meclise davet edip konuşma yapmasını isteyen ve umut hakkından yararlansın diyen Devlet Bahçeli’yi kınıyorum. Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu taşımakla mükelleftir. Kimse Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz.. TBMM’de yeteri kadar terörist varken birde onların ele başını meclise sokmak kimsenin haddi değildir. NOKTA..." ifadesini kullandı.