banner913
banner932
İsias Davası’nda ara karar açıklandı… Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta
İsias Davası’nda ara karar açıklandı… Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta
27 0
İsias Otel duruşmasında taraf avukatların talepleri dinlendi.
İsias Otel duruşmasında taraf avukatların talepleri dinlendi.
30 0
 
YDÜ Hastanesi’nden KKTC’de bir ilk
YDÜ Hastanesi’nden KKTC’de bir ilk
92 0
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
33 0
DAÜ-SEN: “İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz”
DAÜ-SEN: “İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz”
28 0
Başbakan Üstel: “Evlatlarımızın acısını unutmadık, unutturmayacağız
Başbakan Üstel: “Evlatlarımızın acısını unutmadık, unutturmayacağız
30 0
31 0
banner1032

“Kulaklarıma inanamadım”

banner1020

banner1045
“Kulaklarıma inanamadım”
banner971

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröristbaşı Meclis'te konuşsun" çıkışının siyaset gündemine oturdu.

MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, "Kulaklarıma inanamadım… Bebek katili, terörist başını meclise davet edip konuşma yapmasını isteyen ve umut hakkından yararlansın diyen Devlet Bahçeli’yi kınıyorum. Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu taşımakla mükelleftir. Kimse Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz.. TBMM’de yeteri kadar terörist varken birde onların ele başını meclise sokmak kimsenin haddi değildir. NOKTA..." ifadesini kullandı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.