Küçük Narin'in cansız bedenine ulaşıldı

Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ederken küçük kızdan acı haber geldi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köy yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."