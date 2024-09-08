Küçük Narin'in cansız bedenine ulaşıldı

Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ederken küçük kızdan acı haber geldi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köy yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.
Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:
"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."
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