Köyüne dönen Gamze mucize yarattı

30 yıldır ahır olarak kullanılan eski köy okulunu bilim ve sanat yuvasına dönüştürdü

Denizli’de 30 yıldır ahır olarak kullanılan eski köy okulu, yıllar sonra köyüne dönen üniversite mezunu Gamze Atmaca tarafından bilim ve sanat yuvasına dönüştürüldü. Eski okuldan kamyonlarca çöp temizleyen, yöre halkının desteği ile restorasyonu tamamlayan Atmaca, kurduğu kütüphane ile çocuklara, açtığı kurs merkezi ile köylü kadınlara yeni bir hayat verdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri eğitimini tamamlayan 25 yaşındaki Gamze Atmaca yıllar sonra köyüne geri dönerek ahır olarak kullanılan köy okulunu bilim ve sanat merkezine dönüştürdü.

VAZGEÇMEM İÇİN UĞRAŞILDI

Üniversiteyi bitirdikten sonra memleketi Denizli'nin Çivril İlçesine bağlı Yalınlı Köyü'ne geri dönen Atmaca burada 30 yıldır eğitim ve öğretime kapalı olan, köylülerin ahır olarak kullandığı eski köy okulunu hayata döndürmeye karar verdi.

Projesini ilk anlattığında kimsenin önemsemediğini söyleyen Atmaca, “En başında kimse projeyi önemsemedi. Hatta vazgeçmem için uğraş verildi. Ben vazgeçmedim. Önce arkadaşlarım projeyi sahiplendi. Sonra süreç içinde köylüler de destek verdi” diye konuştu.

Kapı kapı dolaşarak projesini anlatan Atmaca'ya köylüler maddi desteğin yanı sıra çalışmalarında da yardım etti. İlçe belediyesi, milli eğitim ve halk eğitim müdürlükleri de restorasyon çalışmalarına katkı koydu.

3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

15 kişilik bir ekiple çalışmaları yürüttüğünü söyleyen Atmaca, “Herkes bir şekilde işin ucundan tuttu. Çocuklar ve kadınlar da gönüllü olarak yardım ettiler. Okul uzun süre ahır olarak kullanılmıştı. Sadece bahçesinden üç kamyon çöp çıktı. Okulun içini temizledik. 2,5 ayda restorasyonunu tamamladık. Kurs merkezi ve kütüphane olarak yeniden kullanıma açtık.

Şimdi aktif şekilde eğitime ve sanata açıldı. Kadınlar için kurs merkezimiz var. Burada çok ciddi bir üretim var. Voleybol sahamız var. Çocuklara yönelik kurslarımız ve kütüphanemiz mevcut. Kadınlar burada vakit geçiriyor, çocuklar burada sanatla erken yaşta tanışıyor. Kadınlar üretiyor biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HERKES KİTAP OKUYOR'

Projenin 4 yıldır devam ettiğini belirten Atmaca, “Hem okulumuzu tanıtmak hem de projemizi tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Kapanan köy okulları değerlendirilebilir. Artık kadınların ve çocukların bir şeylere ulaşması zorlaştı. Onların hayatına katkı koymak istiyoruz. Şimdi köyümüzde yaş ayrımı olmaksızın herkes kitap okumaya başladı.

Farklı branşlarda eğitim almak isteyen çocuklar var. Onların elinden tuttuk. Okumak istemeyen bir kız çocuğu vardı, ona okumayı sevdirdik. Satranç konusunda gelişmek isteyen bir öğrenci vardı şimdi müsabakalara katılacak düzeye geldi. Güzelliklere ulaşmak için çaba göstermek gerekiyor. Biz onu yaptık” diye konuştu.