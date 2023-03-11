Korkutan tahmin

Marmara Denizi'nde deprem üretecek iki fay hattı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, iki fay birden kırılarsa 7.5 veya 7.6 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini ifade etti



Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri ve Sivas’ta peş peşe yaşanan depremler sonrası o bölgedeki faylarda hareketlenme olabileceği konusunda uyarılar yaptı.

Olası Marmara depremi için değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, yalnızca deprem için değil iklim değişikliği konusunda da önlemler alınmasını talep etti.

Prof. Dr. Naci Görür, şöyle konuştu:

“Marmara Denizi’nde beklenen deprem 7.2 ile 7.6 arasında değişecektir. Bütün senaryolar ve hazırlıklar 7.5 büyüklüğünde deprem için yapılıyor. Marmara’da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var. Bunlardan biri Adalar kolu, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. Bu tamamen kırıldığı zaman 6’lar mertebesinde deprem üretir. Bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur.

Yeşilköy açıklarında Silivri açıklarına kadar uzanır. Bu da 65 kilometre uzunluğundadır. Kırıldığı zaman minimum 7.2 üretir. İkisi birden kırılırsa 7.5, 7.6’yı bulabilir.

Marmara’nın batısında Tekirdağ fayı muhtemelen 1912 Şarköy depreminde kırıldığı için orada büyük bir depremin üretileceğini düşünmüyoruz.

Dolayısıyla Marmara’da depremin 7.2 ile 7.6 arasında değişeceğini düşünüyoruz.”

Türkiye’de Doğu Anadolu bölgesinde iki tane büyük deprem oldu. 7.8 ve 7.6 bunlar bayağı büyük depremler. Ülkemizin Anadolu levhası bu iki deprem nedeniyle aşağı yukarı 7 buçuk metre güneye doğru savruldu.

Levhanın bu hareketine bağlı olarak o levhanın içerisindeki fay sistemleri en azından Doğu Anadolu bölgesindeki fay sistemleri, bu Anadolu levhasının ani hareketinden etkilenip bunların stres alanında değişiklikler meydana geldiği kimi faylarda stresin arttığı kimisinin azaldığını varsayabiliriz. Bu iki büyük deprem nedeniyle bu bölgelerde fayların bir anlamda harekete geçtiğini ve zaman zaman depremler üreteceğini bunun da normal olduğunu söyledik.

Mesela

Sadece deprem değil iklim değişikliği de bizi vuracak. Görüyorsunuz yağış düşüyor, fırtınalar çıkıyor, sel baskınları, kaya düşmeleri, heyelanlar oluyor



Bunlar bugün yarın olmaz ama bir devlet uzun süreli de olsa bunları düşünüp önlem alması gerekir. Dolayısıyla bir afet bakanlığını Türkiye hak ediyor, doğru olan bu.”

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından meydana gelen artçı depremleri değerlendirdi.Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri ve Sivas’ta peş peşe yaşanan depremler sonrası o bölgedeki faylarda hareketlenme olabileceği konusunda uyarılar yaptı.Olası Marmara depremi için değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, yalnızca deprem için değil iklim değişikliği konusunda da önlemler alınmasını talep etti.Prof. Dr. Naci Görür, şöyle konuştu:Marmara Denizi’nde beklenen deprem 7.2 ile 7.6 arasında değişecektir. Bütün senaryolar ve hazırlıklar 7.5 büyüklüğünde deprem için yapılıyor. Marmara’da deprem üretecek olan iki tane aktif fay kolu var. Bunlardan biri Adalar kolu, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. Bu tamamen kırıldığı zaman 6’lar mertebesinde deprem üretir. Bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur.Yeşilköy açıklarında Silivri açıklarına kadar uzanır. Bu da 65 kilometre uzunluğundadır. Kırıldığı zaman minimum 7.2 üretir. İkisi birden kırılırsa 7.5, 7.6’yı bulabilir.Marmara’nın batısında Tekirdağ fayı muhtemelen 1912 Şarköy depreminde kırıldığı için orada büyük bir depremin üretileceğini düşünmüyoruz.Dolayısıyla Marmara’da depremin 7.2 ile 7.6 arasında değişeceğini düşünüyoruz.”Türkiye’de Doğu Anadolu bölgesinde iki tane büyük deprem oldu. 7.8 ve 7.6 bunlar bayağı büyük depremler. Ülkemizin Anadolu levhası bu iki deprem nedeniyle aşağı yukarı 7 buçuk metre güneye doğru savruldu.Levhanın bu hareketine bağlı olarak o levhanın içerisindeki fay sistemleri en azından Doğu Anadolu bölgesindeki fay sistemleri, bu Anadolu levhasının ani hareketinden etkilenip bunların stres alanında değişiklikler meydana geldiği kimi faylarda stresin arttığı kimisinin azaldığını varsayabiliriz. Bu iki büyük deprem nedeniyle bu bölgelerde fayların bir anlamda harekete geçtiğini ve zaman zaman depremler üreteceğini bunun da normal olduğunu söyledik.Mesela Malatya , Sivas, Kayseri, Bingöl, Adana yöresinde ve hatta Kıbrıs’ta iki büyük depremin sonucunda hareketlenmelerin olabileceğini normal karşılanması gerektiğini söyledik. Kayseri, Sivas’ta depremler olursa bizim için şaşırtıcı olmaz. O bölgelerde faylarda iki deprem nedeniyle bir hareketlenme olabilir” diye konuştu.Sadece deprem değil iklim değişikliği de bizi vuracak. Görüyorsunuz yağış düşüyor, fırtınalar çıkıyor, sel baskınları, kaya düşmeleri, heyelanlar oluyor Dünya ısınıyor, deniz seviyesi yükseliyor. Dünya deniz seviyesinin ısınması bizim kıyılarımızı da deniz basacak demektir.Bunlar bugün yarın olmaz ama bir devlet uzun süreli de olsa bunları düşünüp önlem alması gerekir. Dolayısıyla bir afet bakanlığını Türkiye hak ediyor, doğru olan bu.”