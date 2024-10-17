Korku ve panik

Malatya'da dün 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmazken paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 3 binada kısmi çökme meydana geldi, deprem sırasında yüksekten düşme gibi nedenlerle 4 kişi yaralandı. Elazığ’da 104 kişi hastanelere başvurdu, 16 bina ağır hasarlı



Saat 10.46'da, merkez üssü

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu kentte vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Depremin ardından sokaklara dökülen bazı vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Günü park ve bahçelerde geçireceklerini belirten vatandaşlar evlerine girmeye korktuklarını söyledi.

5,9 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi.

Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 3 binada kısmi çökme meydana geldi.



Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sırasında yüksekten düşme gibi nedenlerle 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Şanlıurfa'da da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

BAKAN YERLİKAYA: 3 BİNADA KISMİ ÇÖKME OLDU, YARALANAN 43 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Son bilgileri paylaşan TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

AFAD'dan 55 araç, 210 personel, jandarma ve emniyet teşkilatından 3 İHA ve 1 insanlı keşif uçağının çalışmalarına devam ettiğini aktaran Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz anbean gelişmeleri takip ediyor. Şu ana kadar 112 çağrı merkezimize 1112 ihbar geldi. Bu ihbarların 963'ü bilgi, 149'u yardım amaçlıdır. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da birer olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır."

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre toplam 187 kişinin depremden etkilendiğini bildiren Yerlikaya, 43 kişinin gözetim altında tutulduğunu, diğerlerinin ayaktan tedaviyle taburcu edildiklerini söyledi.

Ali Yerlikaya, Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman ve Batman'da eğitime bir gün süreyle ara verildiğini aktardı.

Pütürge ve Kale ilçesinde kaya düşmesi meydana geldiğini, bu yolların karayollarınca süratle temizlendiğini vurgulayan Yerlikaya, bölgede kapalı yol bulunmadığını ifade etti.

ELAZIĞ’DA 104 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU, 16 BİNA AĞIR HASARLI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin kentte de hissedildiğini belirtti.

. Açıklamasında, "Yapılan ihbarlar ve ekiplerimizin gerçekleştirdiği saha taramaları sonucunda, şu ana kadar 16 ağır hasarlı bina (13’ü il merkezinde, 3’ü kırsal bölgede) tespit edilmiştir. İlimiz genelinde taramalarımız devam etmektedir. Deprem sırasında yaşanan panik nedeniyle çeşitli sebeplerle yaralanan 104 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunlardan 95’i ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 9 vatandaşımız ise tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınmıştır." ifadelerine yer veren Hatipoğlu, deprem sonrası oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle 12'si yaralanmalı, 9'u hasarlı 21 trafik kazasının meydana geldiğini ifade etti.

77 ARTÇI SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 77 artçı sarsıntı yaşandı.

Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.

Türkiye'de Malatya 'nın Kale ilçesinde, dün saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 10.46'da, merkez üssü Malatya 'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu kentte vatandaşlar büyük panik yaşadı.Paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.Depremin ardından sokaklara dökülen bazı vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Günü park ve bahçelerde geçireceklerini belirten vatandaşlar evlerine girmeye korktuklarını söyledi.5,9 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi.Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 3 binada kısmi çökme meydana geldi. Malatya , Elazığ, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi.Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sırasında yüksekten düşme gibi nedenlerle 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Şanlıurfa'da da bir evin balkonunun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Son bilgileri paylaşan TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.AFAD'dan 55 araç, 210 personel, jandarma ve emniyet teşkilatından 3 İHA ve 1 insanlı keşif uçağının çalışmalarına devam ettiğini aktaran Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:"Ekiplerimiz anbean gelişmeleri takip ediyor. Şu ana kadar 112 çağrı merkezimize 1112 ihbar geldi. Bu ihbarların 963'ü bilgi, 149'u yardım amaçlıdır. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da birer olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır."Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre toplam 187 kişinin depremden etkilendiğini bildiren Yerlikaya, 43 kişinin gözetim altında tutulduğunu, diğerlerinin ayaktan tedaviyle taburcu edildiklerini söyledi.Ali Yerlikaya, Malatya, Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman ve Batman'da eğitime bir gün süreyle ara verildiğini aktardı.Pütürge ve Kale ilçesinde kaya düşmesi meydana geldiğini, bu yolların karayollarınca süratle temizlendiğini vurgulayan Yerlikaya, bölgede kapalı yol bulunmadığını ifade etti.Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin kentte de hissedildiğini belirtti.. Açıklamasında, "Yapılan ihbarlar ve ekiplerimizin gerçekleştirdiği saha taramaları sonucunda, şu ana kadar 16 ağır hasarlı bina (13’ü il merkezinde, 3’ü kırsal bölgede) tespit edilmiştir. İlimiz genelinde taramalarımız devam etmektedir. Deprem sırasında yaşanan panik nedeniyle çeşitli sebeplerle yaralanan 104 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunlardan 95’i ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 9 vatandaşımız ise tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınmıştır." ifadelerine yer veren Hatipoğlu, deprem sonrası oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle 12'si yaralanmalı, 9'u hasarlı 21 trafik kazasının meydana geldiğini ifade etti.77 ARTÇI SARSINTIAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 77 artçı sarsıntı yaşandı.Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.