Korku ve panik

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçradı. Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçradı. Önceki gün yanan alanlardan dün yeniden alevler yükseldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen ve evlere kadar gelen alevler nedeniyle vatandaşlar evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı.Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.Havadan ve karadan müdahale edilen yangın için endişeli bekleyiş sürerken Hatay Valiliği'nden "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir" açıklaması geldi.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’tan da organize bir sabotaj çıkışı geldi.Önceki günden bu yana birbirinden bağımsız birçok noktada yangınlar yaşandığını hatırlatan Savaş, sabotaj üzerinde durduğunu belirtti.