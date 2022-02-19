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Konya'da katliam gibi kaza

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Konya'da tur otobüsü devrildi. Edinilen ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.

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Konya'da katliam gibi kaza

 

 

 Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde bir tur otobüsü devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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