Konya'da katliam gibi kaza

Konya'da tur otobüsü devrildi. Edinilen ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.

Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.



Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde bir tur otobüsü devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.



İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.