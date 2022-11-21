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Konya'da kanala düşen otomobil 7 saat sonra farkedildi

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Kanala düşen otomobilde 3 kişinin öldüğü kaza 7 saat sonra fark edildi

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Konya'da kanala düşen otomobil 7 saat sonra farkedildi

 

Konya’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu atık su arıtma tesisi kanalına düşen otomobilde 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza 7 saat sonra fark edildi.

Konya-Aksaray karayolu 30’uncu kilometresinde bulunan Devlet Su İşleri’ne ait atık su arıtma tesisinin 4 metrelik kanalına bir otomobilin düştüğünü gören tesis güvenlik görevlisi polise ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kanala düşen otomobilde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mazlum Sarı yönetimindeki 38 ABL 510 plakalı otomobilin saat 07.30 sıralarında kanala düştüğü polis ve jandarmanın çevredeki kameraları izlemesiyle tespit edildi. Kaza ihbarı ise tesis görevlisinin rutin kontrolleri sırasında görülmesiyle 7 saat sonra 14.40'ta yapıldı.

Kazanın geç farkedilmesinin nedeni olarak da gelişli gidişli karayolu olması ve duraklama yapılmaması, yaya trafiğinin olmaması olarak değerlendirildi.

Otomobildeki Mazlum Sarı, Besime Sarı ve Şehribani Taş’ın cansız bedenleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Vinçle kanaldan çıkartılan otomobil çekiciyle otoparka gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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