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Köfteci Yusuf sinek avlıyor

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Türkiye'nin ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullandığının ortaya çıkmasının ardından şubeler boş kaldı

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Köfteci Yusuf sinek avlıyor
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TC Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş ürünleri listesinde Türkiye genelinde çok sayıda şubesi olan 'Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edildi.
Şirket iddiaları yalanlarken bakanlığı suçladı, bakanlık ise Köfteci Yusuf'u da listesine ekledi. 
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere Köfteci Yusuf'un Avcılar'daki bir şubesinin sinek avladığı yansıdı.
Türkiye'nin ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullandığı iddialarıyla çalkanırken Köfteci Yusuf iddiaları reddetti ve bakanlığı suçladı.
Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş "Yurt genelinde 280 iş yerimiz var. Yanımda 12 bin kişi çalışıyor. 700'ü aşkın gıda mühendisi ve veteriner var. Bunların arasında böyle bir şey yapmaya kalkışsanız bile yapamazsınız. Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim. Bu olayın en kısa zamanda aydınlanması için elimden gelen çabayı göstereceğim.  Kötüler iyilerden daha zeki, iyiler sonuçta her zaman kazanır." dedi.
 
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