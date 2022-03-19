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Kocasına kızıp, bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirdi

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Diyarbakır'da kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki bebeğe, annesinin şırıngayla çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı. Tartıştığı eşine kızdığı için çocuğuna çamaşır suyu içirdiğini söyleyen anne tutuklandı. Bebeğin hayati tehlikesi var

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Kocasına kızıp, bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirdi


Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin (21) şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı.
Bismil Devlet Hastanesi'ne önceki akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.
BEBEĞE ŞIRINGAYLA ÇAMAŞIR SUYU İÇİRMİŞ
Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı. Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye sorular sordu.
N.E. de dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.
Gözaltına alınan N.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
 
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