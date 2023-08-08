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Kocaeli'nde korkutan patlama

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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 3'ü ağır, 12 kişi yaralandı. Patlamanın, buğday tozu sıkışması nedeniyle gerçekleştiği değerlendiriliyor

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Kocaeli'nde korkutan patlama
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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda patlama meydana geldi.
İlk belirlemelere göre patlamada 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Şiddetli patlama kentin genelinde hissedildi. Liman çevresinden yükselen dumanlar da birçok noktadan görüldü. 
Bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şunları söyledi:
"Hububat yüklenirken toz sıkışması olabildiğini ve bunun zaman zaman patlamalara neden olabildiğini belirtti uzmanlar. Detaylı inceleme sonrası teknik bilgiler verilecek. 12 yaralı var, 3 tanesi entübe. Bu kardeşlerimizin durumu ciddiyetini koruyor. Alanda toz sıkışması kaynaklı yeni bir patlama riski olmadığı belirtiliyor. Yaralı sayısında artış beklenmiyor, aranan birisi yok. Yaralıların hepsi hastanede."
AFAD açıklamasında ise olayda can kaybı olmadığı, göçük altında kalan bir kişinin kurtarıldığı bildirildi.
 
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