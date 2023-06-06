“KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini Fuat Oktay’dan devralan Cevdet Yılmaz, KKTC’nin her bakımdan yanında olmaya devam edeceklerini belirtti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini Fuat Oktay’dan devralan Cevdet Yılmaz, “Vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz. Bir taraftan da bunun bir zaman alacağı bilinciyle enflasyonun olumsuz etkileriyle karşı karşıya olan geniş toplumsal kesimleri rahatlatmaya dönük politikalarımızı da yine kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak millete hizmet bayrağını Fuat Oktay’dan devralmanın, kendisi için bir onur olduğunu söyledi.

Yılmaz, depremden etkilenen illerin inşa ve ihyasına öncelik, Afetlere Karşı Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin sağlamlaştırılmasına da özel bir önem vereceklerini anlatarak, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’yle KKTC’nin her bakımdan yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Fuat Oktay ise Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’yle KKTC ile iktisadi ve mali işbirliğini, geniş kapsamlı toplumsal boyuta da yayarak güçlendirdiklerini kaydeden Oktay, tüm çalışmaların devlette devamlılık esasına göre sürdürülebilir bir altyapı ve çerçeve ortaya koyduğunu aktardı.

Oktay, görevi devralan yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde bu çıtayı çok daha yükseğe taşıyacağına yürekten inandığını belirti.

