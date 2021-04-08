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KKTC'de görevli asker, Kırıkkale'deki düğününe "çevrim içi" katıldı

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İbrahim İlbasan'ın eşlik ettiği gelin Nagihan Aksal, ilk dansını ve oyununu babasıyla yaptı. Gelin, ilk dansında gözyaşlarına hakim olamazken, düğüne görüntülü bağlanan damat Yasin Aksal duygusal anlar yaşadı

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KKTC'de görevli asker, Kırıkkale'deki düğününe "çevrim içi" katıldı
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 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uzman çavuş olarak görev yapan Yasin Aksal, önceden tarihlerini belirledikleri düğünlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle katılamayınca düğüne görüntülü aramayla bağlandı.

Bir süre önce nikahlarını kıydıran ve yaklaşık 6 ay önce de düğün salonundan gün alan Nagihan ve Yasin Aksal çiftinin düğünlerine birlikte katılmalarına Kovid-19 engel oldu.

Düğün salonuna girişinde babası İbrahim İlbasan'ın eşlik ettiği gelin Nagihan Aksal, ilk dansını ve oyununu babasıyla yaptı. Gelin, ilk dansında gözyaşlarına hakim olamazken, düğüne görüntülü bağlanan damat Yasin Aksal duygusal anlar yaşadı.

"DAMATSIZ DÜĞÜN, TUHAF BİR HİS"

Nagihan Aksal, AA muhabirine, düğün tarihini önceden belirlediklerini ancak salgın nedeniyle eşinin düğüne katılamadığını söyledi.

Aksal, "Damatsız düğün yapmak zorunda kaldık. Eşim şu anda düğüne görüntülü katılıyor. Bize böyle eşlik ediyor. Çok mutlu değilim. Duygusallık var. Damatsız düğün, tuhaf bir his." dedi.

"OĞLUM GÖRÜNTÜLÜ OLARAK EŞİNİ, DÜĞÜN ORTAMINI GÖRDÜ"

Damadın babası Hanifi Aksal da oğlunun salgın nedeniyle düğüne katılamadığını belirtti.

Tarihi önceden alındığı için düğünü yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Aksal, "Oğlum görüntülü olarak eşini, düğün ortamını gördü. Salgın kapsamında kendi aramızda yapacağımız düğün için bütün dostlarımızı saygıyla karşılıyoruz. Bu şekilde düğünümüzü yapacağız. Aslında böyle bir düğün yapmak hoş bir şey değil ama tahminim Kırıkkale'de de böyle bir düğün ilk olacak." diye konuştu.

Gelinin düğün sonrası KKTC'ye eşinin yanına geleceği belirtildi.

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