Kilise saldırısında 51 gözaltı

İstanbul’da Santa Maria Kilisesi'ndeki ayine katılan Tuncer Murat Cihan'ı silahla öldüren Rus ve Tacik asıllı iki saldırgan yakalandı. TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganların DAEŞ mensubu olduğunun değerlendirildiğini açıkladı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı ise 51'e yükseldi Saldırıda, saldırganlardan birinin silahının tutukluk yapması sonucu şüphelilerin kaçtığı belirtildi. Ayrıca saldırganların kullandığı aracın 1 yıl önce Polonya'dan getirildiği ve bu sürede hiç trafiğe çıkarılmadığı bildirildi. Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu ve çocuklarının da olay anında kilisede olduğu öğrenildi



Kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan isimli bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Yüzde 80 zihinsel engelli raporu bulunan ve annesi ile birlikte Arnavutköy'de yaşayan Tuncer Murat Cihan'ın o gün gezmek için Sarıyer'e gittiği öğrenildi.

Çevredekiler, Tuncer Murat Cihan'ın düzenli olarak ayinlere katıldığını ve herhangi bir husumetlisinin bulunmadığını söyledi.

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rus ve Tacik asıllı 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, saldırganların DAEŞ mensubu olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

SALDIRIDA YENİ AYRINTILAR

Kilisedeki kurşun izleri dikkat çekti. Saldırganların silahlarından çıkan kurşunlardan birinin oturaklara, diğerinin ise duvara isabet ettiği görüldü.

Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan kilisedeki saldırganların saldırıdan önce Polonya plakalı otomobil ile hareket halindeyken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve

Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Burada tespit ettikleri adreslerin yakınlarında kar maskelerini de bulan ekipler adreslere operasyon yaptı.

Operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 23'ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

OTOMOBİL POLONYA'DAN GETİRİLDİ

Polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın 1 sene önce Polonya'dan Türkiye'ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi.

Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra Polonya'ya geri döndüğü öğrenildi.

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA KORKUP KAÇTILAR

Ayrıca olay günü saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden A.K.’nin silahının tutukluk yapması sonucu, şüphelilerin panik yapıp kaçtığı ortaya çıktı.

Diğer yandan Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının olay anında kilisede olduğu öğrenildi.

Saldırıyı anlatan kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu, "Ayin devam ederken iki saldırgan kamuflajlı bir şekilde bu antreye geliyorlar ve kapıyı açıp içeriyi kontrol ediyorlar. Tam girmeye karar verdikleri anda başka bir kişi daha geliyor ve o kişiye kapıyı açıyorlar ayine girsin diye. Kapıyı açıp içeri aldıkları kişi o günkü kurban aslında. Onlar ayini bastıklarında önce rahmetliyi burada ne yazık ki katlediyorlar." dedi.

TUNCER CİHAN'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan için İstanbul'da Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreni öncesi Tuncer Murat Cihan'ın annesi Nuriye Cihan’ın tabuta sarılıp ağladığı görüldü. Cihan'ın cenazesi, törenin ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.





İstanbul 'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak Pazar günü ayin sırasında maskeli iki kişi tarafından önceki gün silahlı saldırı yapıldı.Kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan isimli bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.Yüzde 80 zihinsel engelli raporu bulunan ve annesi ile birlikte Arnavutköy'de yaşayan Tuncer Murat Cihan'ın o gün gezmek için Sarıyer'e gittiği öğrenildi.Çevredekiler, Tuncer Murat Cihan'ın düzenli olarak ayinlere katıldığını ve herhangi bir husumetlisinin bulunmadığını söyledi.TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rus ve Tacik asıllı 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, saldırganların DAEŞ mensubu olduğunun değerlendirildiğini belirtti.Kilisedeki kurşun izleri dikkat çekti. Saldırganların silahlarından çıkan kurşunlardan birinin oturaklara, diğerinin ise duvara isabet ettiği görüldü.Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.Öte yandan kilisedeki saldırganların saldırıdan önce Polonya plakalı otomobil ile hareket halindeyken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlendi. 150 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi.Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Burada tespit ettikleri adreslerin yakınlarında kar maskelerini de bulan ekipler adreslere operasyon yaptı.Operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden 23'ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.Polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın 1 sene önce Polonya'dan Türkiye'ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi.Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra Polonya'ya geri döndüğü öğrenildi.Ayrıca olay günü saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden A.K.’nin silahının tutukluk yapması sonucu, şüphelilerin panik yapıp kaçtığı ortaya çıktı.Diğer yandan Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının olay anında kilisede olduğu öğrenildi.Saldırıyı anlatan kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu, "Ayin devam ederken iki saldırgan kamuflajlı bir şekilde bu antreye geliyorlar ve kapıyı açıp içeriyi kontrol ediyorlar. Tam girmeye karar verdikleri anda başka bir kişi daha geliyor ve o kişiye kapıyı açıyorlar ayine girsin diye. Kapıyı açıp içeri aldıkları kişi o günkü kurban aslında. Onlar ayini bastıklarında önce rahmetliyi burada ne yazık ki katlediyorlar." dedi.Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan için İstanbul'da Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.Cenaze töreni öncesi Tuncer Murat Cihan'ın annesi Nuriye Cihan’ın tabuta sarılıp ağladığı görüldü. Cihan'ın cenazesi, törenin ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.