Kılıçdaroğlu ve 120 milletvekili aynı uçakta

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri, Erzurum temasları için Ankara’dan yola çıktı. Sabah 07.50 uçağındaki tüm yolcular CHP milletvekillerinden oluştu ve ‘’Anamuhalefet uçağı’’ oldu. Uçakta Kılıçdaroğlu dahil CHP’nin 120 milletvekili yer alırken daha önce Erzurum’a giden 14 CHP milletvekili de heyeti Erzurum Havalimanı'nda karşıladı

TBMM'nin 1 Ekim tarihine kadar tatile girmesinin ardından CHP her salı günü bir ilde grup toplantısı yapmayı kararlaştırdı. Bu amaçla ilk toplantı için Erzurum belirlendi.

TBMM dışındaki ilk grup toplantısı bugün iktidarın kalesi olarak nitelendirilen Erzurum'da yapılacak. CHP son seçimlerde Erzurum'da milletvekili çıkaramamıştı. 6 milletvekili olan Erzurum'da 4 AKP, 1 MHP ve 1 İYİ Parti milletvekili bulunuyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri, Erzurum temasları için Ankara'dan yola çıktı. Esenboğa Havalimanı’ndan sabah 07.50'de kalkan uçaktaki tüm yolcular CHP milletvekillerinden oluştu.

Kılıçdaroğlu uçağın ön bölümünde TBMM Başkanvekili Haydar Akar ile birlikte oturdu. Kadın milletvekilleri de ön sıralarda yer aldı. Uçakta Kılıçdaroğlu dahil CHP'nin 120 milletvekili bulunurken daha önce Erzurum'a giden 14 CHP milletvekili de heyeti Erzurum Havalimanı’nda karşıladı.

Kılıçdaroğlu'nun Erzurum programı sabah esnaf ziyaretiyle başlayacak, saat 13.30'da grup toplantısı başlayacak. Kılıçdaroğlu konuşmasında ekonomik kriz altında ezilen işçinin, memurun, emeklinin sorunlarını dile getirecek.

AFYON, GİRESUN, SAKARYA…

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki toplantı, vatandaşların katılımına açık olacak. Toplantı sonrası STK'lar, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, saat 16.30'da da MYK toplantısına katılacak.

CHP'li milletvekilleri de 20'şer kişilik gruplar halinde şehirde vatandaşlarla buluşacak. Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller bugün 21.40 uçağı ile Ankara'ya dönecek.

Grup toplantılarının ikincisi ise 9 Ağustos'ta Edirne'de yapılacak. Henüz tam olarak netleşmeyen programa göre Afyon, Giresun, Sakarya, Elazığ ve Tokat da gidilecek iller arasında bulunuyor. Kılıçdaroğlu bu süreçte ayrıca Yalova, Yozgat gibi illere giderek STK ve kanaat önderleri ile görüşmelerini sürdürecek.