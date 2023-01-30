“Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğiz”

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs halkının hakkını hiçbir zaman çiğnetmediklerini, çiğnetmeyeceklerini belirtti.

Akar, MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından bir salonda düzenlenen "Başarı Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, nereden nereye gelindiğinin utulmaması gerektiğini ve artık Türkiye Yüzyılı'nın başladığını söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi artık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Başta, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere, Ege'de, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumak için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık. Karada, denizde, havada... Ve yapıyoruz. Biz hiçbir zaman için savaştan yana değiliz. Biz barış diyoruz, diyalog diyoruz. Biz görüşelim diyoruz ve görüşmeler yoluyla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Fakat diğer taraftan da diyoruz ki hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde, ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Hiçbir şekilde, hiçbir oldubittiye bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin."

