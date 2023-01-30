banner875
banner885
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
9 0
Doğunun efendisi Gençler Birliği
Doğunun efendisi Gençler Birliği
78 0
 
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
30 0
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
10 0
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
14 0
Araştırma:
Araştırma: "Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor olabilir"
18 0
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
26 0
banner878

“Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğiz”

banner476

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz”

banner825
“Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğiz”
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs halkının hakkını hiçbir zaman çiğnetmediklerini, çiğnetmeyeceklerini belirtti.
Akar, MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından bir salonda düzenlenen "Başarı Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, nereden nereye gelindiğinin utulmaması gerektiğini ve artık Türkiye Yüzyılı'nın başladığını söyledi.
"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi artık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Başta, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere, Ege'de, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumak için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık. Karada, denizde, havada... Ve yapıyoruz. Biz hiçbir zaman için savaştan yana değiliz. Biz barış diyoruz, diyalog diyoruz. Biz görüşelim diyoruz ve görüşmeler yoluyla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Fakat diğer taraftan da diyoruz ki hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde, ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Hiçbir şekilde, hiçbir oldubittiye bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin."
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.