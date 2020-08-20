Kıbrıs bağlantılı yasadışı sanal bet çetesine darbe

Yasa dışı sanal bahis oynatan bir suç çetesine yönelik İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı

KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) üzerinden kurdukları finansal ağla yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan bir çeteye İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda 39 şebeke üyesi yakalanıp gözaltına alındı. Elebaşı 40 metrelik lüks bir yatta mavi tur yaparken yakalanan ve 300 bin dolar ile 96 bin lira parasına el konan şebekenin yıllık hesap hareketinin ise 120 milyon lira olduğu tespit edildi.İnternet üzerinden yasadışı sanal bahis oynatan bir suç şebekesini belirleyen İstanbul Siber polis ekipleri 6 ay önce başlattığı araştırmalarda, şebekenin KKTC merkezli “Elexusbet” internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığını belirledi. Araştırmalarda, suç örgütünün elebaşının Zeynel B. ve kız kardeşi Esra B. olduğu belirlendi. Büyük bir para trafiği kurduğu belirlenen şebekenin İstanbul Şişli’de ofis açtığı ve bahis oynayanlara banka üzerinden para yatıracakları bir sistem oluşturduğu da tespit edildi.

Bahis karşılığı elde edilen rantı, 30 ve 50 bin dolarlık miktarlar halinde kuryeler vasıtasıyla Kıbrıs’a gönderdiği bilgisine de ulaşılan çetenin 58 mensubunun kimliğine ulaşan polis çeteye 12 Ağustos günü “Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında operasyon düzenleyip 58 çete mensubunu gözaltına aldı.

Banka hareketleri de takip altına alınan çetenin hesap hareketlerinden 32 milyon 356 bin lira; 10 milyon 755 bin 958 dolar ve 469 bin 99 euro'luk işlem yapıldığı tespit edildi. Yaklaşık 120 milyon liralık hesap hareketi olan şebekenin devleti milyonlarca zarara uğrattığı ve bir çok kişiyi mağdur ettiği de tespit edilirken, şebekenin yasa dışı bahis oyunlarını KKTC üzerinden organize ettiği belirlendi. Şebekenin elebaşları ve yöneticileriyle, canlı destek hattı çalışanları, banka ve ödeme sorumlularını tek tek belirleyen polisin gözaltına aldığı aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu 58 çete mensubunun kaldığı adreslerde yapılan aramalarda ise 220 cep telefonu, 347 SİM kart, 26 bilgisayar, 1 tabanca ele geçirilip el kondu.

Bir para kasasında bulunan ve yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 300 bin dolar, 96 bin lira ve bir miktar dövize de el koyan ekiplerin şebeke elebaşı 40 metrelik bir yatta yakalayıp gözaltına aldığı öğrenildi. Bodrum’da Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle çıktığı Mavi tur da Minalli isimli 40 metrelik lüks yatta yakalandığı öğrenilen şebeke elemanının ise arasında bulunduğu 3 çete mensubu sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, 6 kişi hakkında ev hapsi kararı 30 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldıkları öğrenildi. Polisin şebekenin bağlantıları üzerindeki çalışması devam ediyor.