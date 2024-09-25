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“Keşke ben ölseydim”

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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti, "Keşke polisimiz değil de ben ölseydim" dedi

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“Keşke ben ölseydim”
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İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti, kendisinin de yaralı olduğunu belirtip "Bir kız çocuğum var. Onun peşindeyim. Allah rahmet eylesin. Benim canım yandı. Gerçekten polisimiz ölene kadar ben ölseydim." dedi.

"26 suçtan benim çocuğumun kaydı varsa niye devlet bunu almadı? Niye devlet bunu götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı." ifadelerini kullanan Geçti, "O kadar ben devlete yalvardım. O kadar karakollara gittim. O kadar her şeyi söyledim. Bu çocuk madde bağımlısı, bu çocuk madde satıyor, bu çocuk madde kullanıyor. Bunların hepsini söyledim. Bunları hepsini söyledim ben. Yine ben çocuğumun yerini söyledim ve buldurdum. Ben gerçekten çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Şehidini ailesine başsağlığı dileyen Pınar Geçti, "Ailesine de Allah sabır versin. Gerekirse ailesinin yanına da gitmeyi düşünüyorum. Keşke, polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim. O benim kafama gelseydi. Ben hem topuğumdan hem bacağımdan yaralandım." dedi.

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