Kendini bulmak için isim tespit davası açtı!

Yaşanan hatalar zinciri nedeniyle yaşamı boyunca okulda, askerlikte ve iş hayatında 5 farklı isimle yaşadığını iddia eden Ersin Akbaş, emekli olabilmek için "isim tespit davası" açtı. Kayıtlarına bir türlü ulaşılamadığını ve mahkemenin davaya ret verdiğini belirten Akbaş, “5 ismin içinde kayboldum gittim. Kendimi bulmak için kendime tespit davası açtım." dedi.

Antalya'da yaşayan 59 yaşındaki Ersin Akbaş'ın iddiasına göre ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildiğini öne süren ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti.

İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı. Ersin Akbaş, iddiasına göre kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yaptı, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise Ersün adıyla yaptı. Akbaş, bu yaşına kadar Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak kendini tabir ettiği Ersin Akbaş ismiyle yaşamını sürdürdü.

İSİM TESPİT İÇİN DAVA AÇTI

Akbaş'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti. Son olarak emeklilik hayali kuran Akbaş ve avukatı, Antalya 9. İş Mahkemesi'ne isim tespit ve sigorta girişleri için tespit davası açtı.



Zonguldak SGK'ye yazılan müzekkereye verilen cevapta, Ersin Akbaş'ın yanında çalıştım dediği annesi Şerife Akbaş'ın belirtilen tarihlerde vergi yükümlülüğüne ait bir kaydına rastlanılmadığı belirtilerek bilirkişinin sunmuş olduğu rapor doğrultusunda mahkeme istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

Dava çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Akbaş, "1984 yılında annem Şerife Akbaş'ın yanında Ersun ismiyle sigortalı olarak çalışıyordum. Annemin kaydı da yok ortada. O da bulunamıyor. Askere 1986 yılında Ersin Akbaş olarak gittim, askerden geldim ikinci kez askere bu sefer 1990 yılında Ersün Akbaş olarak tekrar alındım. Yaptığımı söylememe rağmen kayıtlar görünmediği için tekrar yapmak zorunda kaldım. Ben suçluysam idam edilmeye razıyım." dedi.

Çok mağdur olduğunu dile getiren Akbaş, sözlerini şöyle tamamladı.



“5 ismin içinde kayboldum gittim. Ersün Akbaş'ın 1984 yılında sigortası var, 1991 yılında devlete vergi de verdim. Şu anki ismim Ersin Akbaş ile vergi mükellefi bendim, Bağ-Kur'luydum, borcumu ödemek için gidiyorum kabul etmiyorlar. Ersin ile Ersün'ü birleştirip emekli olmak istiyorum. Zaten Ersin ismimle 5 bin 330 günüm var benim ama Ersün'e yok. Bunu duyurmadığım insan kalmadı. Yetkililer de duysun lütfen sesimi. Ben ne yapacağım, çok mağdurum."

Akbaş'ın avukatı da geçmişte yapılan hatalar nedeniyle isim ve sigorta karışıklığının önüne geçebilmek adına tespit davası açtıklarını ancak kayıtlara ulaşılamadığı için mahkemenin davayı reddettiğini söyledi.