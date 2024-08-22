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Kazada hayatını kaybeden askerin ismi açıklandı

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Kazada hayatını kaybeden askerin ismi açıklandı
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 Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğu trafik kazasında 11 askerin de yaralandığı ve tedavilerine derhal başlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

- Bakan Güler'den taziye mesajı

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Bakanlığın sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Güler, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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