Kayseri'de 4,7 ve 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan 14.48'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 14.47'de 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 12,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 4,3'LÜK VE 4,4'LÜK YENİ SARSINTI Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından saat 14.48'de 4.4'lük yeni sarsıntı kaydedildi. AFAD verilerine göre, saat 14.53'de 4,3 büyüklüğünde yeni bir artçı deprem gerçekleşti.