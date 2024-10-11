banner913
banner932
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
9 0
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
36 0
 
"25. Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün" Pazar günü yapılacak
14 0
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
16 0
Erhürman:
Erhürman: "Yaşananları temize havale etmenin yolu erken seçimdir"
13 0
Dr. Fazıl Küçük Oyunları 2-3 Kasım’da yapılacak
Dr. Fazıl Küçük Oyunları 2-3 Kasım’da yapılacak
18 0
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
27 0
banner1032

Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı

banner1020

Van’da kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’i arama çalışmalarının 13’üncü gününde bir ize ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Gölü kıyısında genç kızın başörtüsünün bulunduğunu açıkladı

banner1045
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
banner971
Van’da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 14’üncü gününde de devam ediyor.
GÜNLER SONRA İZE ULAŞILDI
Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş’ten 27 Eylül’den bu yana haber alınamıyor.
Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş’i arama çalışmalarında günler sonra yeni bir ize daha ulaşıldı.
ROJİN KABAİŞ'İN BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU
Van Gölü kıyısında arama kurtarma köpekleri, drone ile arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Rojin Kabaiş’e ait olduğu değerlendirilen başörtüsü buldu.
AİLESİ DOĞRULADI: BAŞÖRTÜSÜ ROJİN'E AİT
Bardakçı Mahallesi’ne yaklaşık 150 metre uzaklıkta Van Gölü sahilinde bulunan eşarp, yapılan incelemenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bulunan başörtüsünün genç kıza ait olduğunun Rojin’in ailesi tarafından doğrulandığını ifade etti.
AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA DIŞARI ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.
"ÇAKIL TAŞI TOPLAMAYA GİDECEĞİM"
Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.