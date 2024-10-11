Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı

Van’da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 14’üncü gününde de devam ediyor.
GÜNLER SONRA İZE ULAŞILDI
Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş’ten 27 Eylül’den bu yana haber alınamıyor.
Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş’i arama çalışmalarında günler sonra yeni bir ize daha ulaşıldı.
ROJİN KABAİŞ'İN BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU
Van Gölü kıyısında arama kurtarma köpekleri, drone ile arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Rojin Kabaiş’e ait olduğu değerlendirilen başörtüsü buldu.
AİLESİ DOĞRULADI: BAŞÖRTÜSÜ ROJİN'E AİT
Bardakçı Mahallesi’ne yaklaşık 150 metre uzaklıkta Van Gölü sahilinde bulunan eşarp, yapılan incelemenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bulunan başörtüsünün genç kıza ait olduğunun Rojin’in ailesi tarafından doğrulandığını ifade etti.
AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA DIŞARI ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.
"ÇAKIL TAŞI TOPLAMAYA GİDECEĞİM"
Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.
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