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Katliam yerine karanfiller bırakıldı

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Patlamanın meydana geldiği yerde anma köşesi oluşturuldu

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Katliam yerine karanfiller bırakıldı


İstiklal Caddesi, önceki akşam saatlerinde gerçekleştirilen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılmıştı.
Polis ekiplerinin incelemelerinin sona ermesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yaptığı cadde yeniden yaya trafiğine açıldı.



Patlamanın meydana geldiği alanda ise bir anma köşesi oluşturulurken güvenlik güçleri caddede nöbet tutmaya devam ediyor. 
Patlamanın gerçekleştiği andan bir saat önce aynı yerden küçük kızıyla birlikte geçen Necdet Demir de hayatını kaybedenler için patlamanın olduğu yere kızıyla birlikte karanfil bıraktı.


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