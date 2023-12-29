Katliam gibi kaza: 10 ölü, 61 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 8'i ağır 61 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre ölenlerden bir kısmının araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdiği tespit edildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 8'i ağır 61 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre ölenlerden bir kısmının araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Nihal Yıldız (53), Adem Akyol (58), Alperen Ayhan (16), Kenan Cin (46), Ergin Çınar (57), Erdoğan Mandal (42), Satılmış Furkan Öztürk (25), Sedat Değirmenci (53) ve Hüseyin Kamil Yıldız'ın (31) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaşamını yitiren bir erkeğin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yoğun sisin oluştuğu yolda, ilk olarak sol şeritte yavaşlayan kamyonete arkasından gelen yolcu otobüsü çarptı. Araçlar, yolun sol şeridinde kaza nedeniyle dururken, otobüsteki yolculardan bazıları da yola indi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, arkadan gelen, aralarında 2 yolcu otobüsü ve 2 TIR'ın da olduğu 5 araç daha kazaya karıştı. Kazada ölenlerin arasında, otobüsten yola inen yolcuların da bulunduğu belirtildi.

“CENAZEDEN DÖNÜYORDUK”

Kazadan yara almadan kurtulan Osman Dursun (41), otobüste bulunduğunu belirterek kaza anlarını anlattı.

Esenyurt Belediyesi'ne ait otobüsle gittikleri Giresun’un Görele ilçesindeki bir cenazeden döndükleri sırada kazayı yaşadıklarını belirten Dursun, “Sis nedeniyle kaza vardı. Bizim içinde bulunduğumuz otobüs kaza yapmadan durabildi. Şoför ile dışarıya çıktığımızda arkadan gelen bir araç bizim otobüse vurdu. Araba hızlı şekilde vurunca ileride yaralı arkadaşlar vardı onlara çarptı. Onlar öldü sanırım. Otobüste herkes uyuyordu. Ben şoförün yanında oturuyordum hemen aşağıya indik. Orada yaralılar vardı” dedi.

