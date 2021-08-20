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Kastamonu'da sel sonrası araç mezarlığı

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Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hurdaya dönen araçlar, kamp alanı olarak kullanılan alanda toplanıyor. Enkazdan onlarca aracın çıkarılıp getirildiği alan ise adeta araç mezarlığını andırdı.

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Kastamonu'da sel sonrası araç mezarlığı
 
  
Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı.
Bozkurt'ta sel sonrası araç mezarlığı - 2
Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kastamonu’nun birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrasında gerçekleşen selde zarar gören araçlar, hasar tespit çalışması için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampına getiriliyor.
Bozkurt'ta sel sonrası araç mezarlığı - 3
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı’nın şu anki görüntüsü ise tam bir araba mezarlığını andırıyor. Trafik polisleri tarafından plaka, marka ve model tespiti yapılan arabalar, hasar tespiti için bekletiliyor.
Bozkurt'ta sel sonrası araç mezarlığı - 13
Ayrıca, kasko sigortası olan araç sahipleri, emniyete verdikleri ifadenin ardından araçlarını alandan alabiliyor. Kaskosu olmayan arabalar ise, hasar tespiti ve bilirkişi raporu düzenlendikten sonra yasal süreç için bekletiliyor.
Bozkurt'ta sel sonrası araç mezarlığı - 5
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampının hurdaya çıkan araçlarla dolmasının ardından İnebolu ilçesinde de boş bir alanda yeni bir alan belirlendi. Selde zarar gören araçlar, bu alana çekilmeye devam ediyor.
Bozkurt'ta sel sonrası araç mezarlığı - 10
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