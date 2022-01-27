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Karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar

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Karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar

 Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar, ellerinde küreklerle 2 metreyi aşan karda kaybolan araçlarını arıyor. Bölge halkı, en son 2 metreyi bulan karın 30 yıl önce yağdığını ve o günden bu yana böyle bir kar yağışı görmediklerini söyledi.

 
2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar: 'En son 1992'de böyle yağdı' - 1

Kastamonu'da son 10 gündür etkili olan kar yağışı durdu. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kastamonu'nun bazı ilçelerinde hayat durma noktasına geldi.


 
 
2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar: 'En son 1992'de böyle yağdı' - 2

İl merkezi ile bazı ilçelerin birbiriyle bağlantısı kesilirken bazı bölgelerde de çığ düştü.


2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar: 'En son 1992'de böyle yağdı' - 3

Kar yağışının durmasıyla birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar, 2 metreyi aşan karda kaybolan araçlarını bulmak için arayışlarını sürdürüyor.


 
2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar: 'En son 1992'de böyle yağdı' - 4

Vatandaşlar, ellerinde küreklerle hem evlerinin önünü ulaşıma açıyor hem de karın altında kaybolan araçlarını kardan temizleyerek kurtarmaya çalışıyor.


2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar: 'En son 1992'de böyle yağdı' - 5

Sinop'un Boyabat ilçesinden fırında çalışmak için Küre'ye geldiğini söyleyen Mehmet Öztürk, ''Kar yağışı dindi, biz de şimdi arabamızı arayıp taradık ve bulduk. Karın altında kalan aracımızı çıkarmaya çalışıyoruz'' dedi.


2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar: 'En son 1992'de böyle yağdı' - 6

''EN SON BU KADAR KAR, 1992 YILINDA YAĞDI''

En son 2 metreyi bulan karın 1992 yılında yağdığını ve o günden bu tarafa böyle kar yağışı görmediğini söyleyen Aydın Çelik ise şöyle konuştu:

''1992 yılında buna benzer böyle bir kar yağmıştı. Şu anda güç bela aracımızı karın altından çıkartabildik.


2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar: 'En son 1992'de böyle yağdı' - 7

1992 yılından beri böyle kar görmemiştik. O tarihten bu tarafa ilk defa böyle bir kar yağışı gördük, yaşadık. Şu anda Küre’ye yağan kar 2 metreyi geçmiştir.''

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