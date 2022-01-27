Karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar

Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar, ellerinde küreklerle 2 metreyi aşan karda kaybolan araçlarını arıyor. Bölge halkı, en son 2 metreyi bulan karın 30 yıl önce yağdığını ve o günden bu yana böyle bir kar yağışı görmediklerini söyledi.

Kastamonu'da son 10 gündür etkili olan kar yağışı durdu. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kastamonu'nun bazı ilçelerinde hayat durma noktasına geldi.

İl merkezi ile bazı ilçelerin birbiriyle bağlantısı kesilirken bazı bölgelerde de çığ düştü.

Kar yağışının durmasıyla birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar, 2 metreyi aşan karda kaybolan araçlarını bulmak için arayışlarını sürdürüyor.

Vatandaşlar, ellerinde küreklerle hem evlerinin önünü ulaşıma açıyor hem de karın altında kaybolan araçlarını kardan temizleyerek kurtarmaya çalışıyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinden fırında çalışmak için Küre'ye geldiğini söyleyen Mehmet Öztürk, ''Kar yağışı dindi, biz de şimdi arabamızı arayıp taradık ve bulduk. Karın altında kalan aracımızı çıkarmaya çalışıyoruz'' dedi.

''EN SON BU KADAR KAR, 1992 YILINDA YAĞDI''

En son 2 metreyi bulan karın 1992 yılında yağdığını ve o günden bu tarafa böyle kar yağışı görmediğini söyleyen Aydın Çelik ise şöyle konuştu:

''1992 yılında buna benzer böyle bir kar yağmıştı. Şu anda güç bela aracımızı karın altından çıkartabildik.

1992 yılından beri böyle kar görmemiştik. O tarihten bu tarafa ilk defa böyle bir kar yağışı gördük, yaşadık. Şu anda Küre’ye yağan kar 2 metreyi geçmiştir.''