banner762
banner815
21 0
Girne için Zeki Çeler de çalışmalara başladı
Girne için Zeki Çeler de çalışmalara başladı
13 0
 
Yıldız ve kadınlarda şampiyonlar belirlendi
Yıldız ve kadınlarda şampiyonlar belirlendi
17 0
“Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk”
“Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk”
28 0
Işık İkidereli son yolculuğuna uğurlandı
Işık İkidereli son yolculuğuna uğurlandı
44 0
Atamalar hız kesmiyor
Atamalar hız kesmiyor
51 0
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
162 0
banner797

Kara kalem çizimleriyle engelleri aştı

banner476

Van'da doğuştan elleri olmayan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Vedat Kiyat, dirseklerine yerleştirdiği kara kalem ile resimler çiziyor. Kiyat, son iki yılda da 400 sipariş aldığını belirterek, "Resim beni karanlıktan aydınlığa çıkardı" dedi

banner825
Kara kalem çizimleriyle engelleri aştı

 

 

 Van’ın Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi’nde yaşayan ve doğuştan iki eli olmayan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Vedat Kiyat, henüz çocukken babası şehit oldu.

Babasını kaybettikten sonra resim çizmeye başlayan Kiyat, eserlerini sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü.

Kara kalem ve yağlı boyadan portre, manzara, hayvan ve doğa resimleri yapan Kiyat, bir süre sonra yoğun sipariş almaya başladı.

2 yılda 400 sipariş alan Kiyat, aralarında ünlü isimlerin de olduğu portre resimleri satarak geçimini sağlıyor.

“RESİM BENİ KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKARDI”

Üç çocuk sahibi olan Vedat Kiyat, şunları söyledi:

* 34 yaşındayım, bu yaşıma kadar da kendimi engelli olarak görmedim. Engeller bence kalpte olur. Fiziksel engelliler yani benim gibi olanlara engelli gözüyle hiç bakmadım. Benim için engel diye bir şey yok.

* Resim beni karanlıktan aydınlığa çıkardı. Resim çizerken çok mutlu oluyorum. Son 2 yıl içinde 400 resim siparişi aldım. Ünlü insanların gelip beni görmesini istiyorum çünkü buna gerçekten ihtiyacım var. Ne kadar görünsem o kadar iyi sipariş alabiliyorum. Geçimimi de yaptığım tabloları satarak sağlıyorum. (DHA)

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.