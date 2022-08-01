Kara kalem çizimleriyle engelleri aştı

Van'da doğuştan elleri olmayan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Vedat Kiyat, dirseklerine yerleştirdiği kara kalem ile resimler çiziyor. Kiyat, son iki yılda da 400 sipariş aldığını belirterek, "Resim beni karanlıktan aydınlığa çıkardı" dedi

Van’ın Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi’nde yaşayan ve doğuştan iki eli olmayan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Vedat Kiyat, henüz çocukken babası şehit oldu.

Babasını kaybettikten sonra resim çizmeye başlayan Kiyat, eserlerini sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü.

Kara kalem ve yağlı boyadan portre, manzara, hayvan ve doğa resimleri yapan Kiyat, bir süre sonra yoğun sipariş almaya başladı.

2 yılda 400 sipariş alan Kiyat, aralarında ünlü isimlerin de olduğu portre resimleri satarak geçimini sağlıyor.

“RESİM BENİ KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKARDI”

Üç çocuk sahibi olan Vedat Kiyat, şunları söyledi:

* 34 yaşındayım, bu yaşıma kadar da kendimi engelli olarak görmedim. Engeller bence kalpte olur. Fiziksel engelliler yani benim gibi olanlara engelli gözüyle hiç bakmadım. Benim için engel diye bir şey yok.

* Resim beni karanlıktan aydınlığa çıkardı. Resim çizerken çok mutlu oluyorum. Son 2 yıl içinde 400 resim siparişi aldım. Ünlü insanların gelip beni görmesini istiyorum çünkü buna gerçekten ihtiyacım var. Ne kadar görünsem o kadar iyi sipariş alabiliyorum. Geçimimi de yaptığım tabloları satarak sağlıyorum. (DHA)