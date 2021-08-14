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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

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Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'nün Rusya'dan kiraladığı yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, 5'i Rus 3'ü Türk toplam 8 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu

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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı yangın söndürme uçağı düştü.

Bunun üzerine uçağın düştüğü Kısık bölgesine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Beriev-200 tipi uçakta 3'ü OGM personeli 8 kişi bulunuyordu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kazayla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, uçaktaki 5 Rus ve 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uçağın aldığı suyu alevlerin üzerine boşalttıktan sonra yükselemeyerek dağa çarptığı ifade ediliyor.

Rusya'dan kiralanan uçağın Adana yangın söndürme birimine bağlı çalıştığı öğrenildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.

Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik" dedi.

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