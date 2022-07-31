Japon turist eşekle adım adım Türkiye’yi gezdi

Japon turist Kotaro Takada, Amasya’nın Merzifon ilçesinden aldığı eşekle çıktığı Türkiye turunu, İzmir’in Torbalı ilçesinde tamamladı.

Daha önce de çeşitli ülkeleri gezen 30 yaşındaki Kotaro, Türkiye seyahati için eşekle yolculuğu tercih etti. Mayıs ayında Merzifon’dan bir eşek satın alan Kotaro Takada, “Sorotsube” ismini verdiği eşeğiyle her gün sabahın ilk ışıklarıyla başladığı yolculuğunda köy yollarından geçerek Kapadokya’nın da aralarında olduğu turistik yerleri ve yaylaları adım adım dolaştı.

Kotaro, bazen otellerde bazen de kendisine evini açan ailelerin yanında konakladı. Seyahati boyunca doğayı keşfedip yürümenin keyfini çıkaran Japon turistin Türkiye turu, eşeğini bırakacağı çiftliğin bulunduğu Torbalı’da sona erdi.

“Eşekler de insanlar gibi çok duygusal”

Kotaro Takada, 5 yıl önce gittiği Fas’ta eşekle seyahat etme fikrinin oluştuğunu, Türkiye’nin böyle bir seyahat için güvenli ülke olduğunu düşündüğünü söyledi.