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İzmir’de helikopter kazası

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İzmir'de özel bir firmaya ait helikopter, arıza nedeniyle boş bir araziye indiği sırada yan yattı. Helikopterdeki pilot ve yardımcı pilot, hafif yaralandı

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İzmir’de helikopter kazası

 
İzmir'in Çiğli ilçesinde, kalkışa hazırlanan helikopter, pilotun kontrolünden çıkıp kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yan yattı. Helikopterin yere çarpan pervanesi parçalanırken, yaralanan pilot ve yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir ambalaj fabrikasının arazisinde meydana geldi.
Ambalaj fabrikasına ait helikopter, havalanmaya hazırlanırken, bilinmeyen nedenle pilotun kontrolünden çıktı.
 Kendi etrafından dönen helikopter yan yattı, pervanesi yere çarptı.
Pervane parçalanırken, yaralanan pilot ile yardımcı pilot kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pilotlar ambulansla Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
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