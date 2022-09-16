İzmir’de göçmen teknesi battı: 5 kişi öldü

İzmir’in Çeşme ilçesi Uçburun sahilinde bir düzensiz göçmen teknesinin battığı ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu. 20 düzensiz göçmenden 5’inin cansız bedenlerine ulaşılırken, 14’ü ise kurtarıldı. Bir kişinin aranmasına devam ediliyor

Düzensiz göçmenlerin Çeşme sahillerinden Sakız adasına geçmek için denize açıldığı tekne battı. Yapılan ihbar sonucu, Uçburun açıklarında batan tekne için Sahil Güvenlik ekipleri seferber edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Emniyet Timi (DEGAK-06) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri kurtarma operasyonuna başladı. Ekipler denizden 11 düzensiz göçmen ile kıyıya çıkmayı başaran 3 kişiyi kurtarırken, 5 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Kurtarılanların verdiği bilgiye göre kayıp olan bir bir kişi için ise karada ve denide arama çalışmaları sürüyor. YUNAN UNSURLARI DENİZDE ÖLÜME TERK ETTİ Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Çeşme Uzunadalar'ın kuzey batısında Yunan unsurlarının düzensiz göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntülerini paylaştı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: *Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, 14 Eylül 2022'de Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. *Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.