banner875
banner815
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
14 0
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
22 0
 
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
50 0
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
85 0
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
16 0
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
27 0
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
21 0
banner797

İzmir’de göçmen teknesi battı: 5 kişi öldü

banner476

İzmir’in Çeşme ilçesi Uçburun sahilinde bir düzensiz göçmen teknesinin battığı ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu. 20 düzensiz göçmenden 5’inin cansız bedenlerine ulaşılırken, 14’ü ise kurtarıldı. Bir kişinin aranmasına devam ediliyor

banner825
İzmir’de göçmen teknesi battı: 5 kişi öldü

 

 Düzensiz göçmenlerin Çeşme sahillerinden Sakız adasına geçmek için denize açıldığı tekne battı.

Yapılan ihbar sonucu, Uçburun açıklarında batan tekne için Sahil Güvenlik ekipleri seferber edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Emniyet Timi (DEGAK-06) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri kurtarma operasyonuna başladı.

Ekipler denizden 11 düzensiz göçmen ile kıyıya çıkmayı başaran 3 kişiyi kurtarırken, 5 kişinin de cansız bedenine ulaştı.

Kurtarılanların verdiği bilgiye göre kayıp olan bir bir kişi için ise karada ve denide arama çalışmaları sürüyor.

YUNAN UNSURLARI DENİZDE ÖLÜME TERK ETTİ

 Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Çeşme Uzunadalar'ın kuzey batısında Yunan unsurlarının düzensiz göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntülerini paylaştı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

*Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, 14 Eylül 2022'de Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

*Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.