İzmir’de deprem

AFAD verilerine göre saat 15:42’de Seferihisar açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Sisam Adası gösterdi.
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