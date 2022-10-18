İzmir ve Aydın'da da hissedilen deprem korkuttu! 4.1 büyüklüğünde…

Son dakika gelen habere göre AFAD, Ege Denizi'nde 4,1 ve 4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir ve Aydın çevrelerinde de hissedildi.

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremden 2 dakika sonra 4 büyüklüğünde bir deprem daha olduğu açıklandı. Peş peşe meydana gelen iki deprem de İzmir ve Aydın çevrelerinde hissedildi.

Gelişmeler az sonra ...