İzmir ve Aydın'da da hissedilen deprem korkuttu! 4.1 büyüklüğünde…

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremden 2 dakika sonra 4 büyüklüğünde bir deprem daha olduğu açıklandı. Peş peşe meydana gelen iki deprem de İzmir ve Aydın çevrelerinde hissedildi.
Gelişmeler az sonra ...
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